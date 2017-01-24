Руководство Краснодарского края обсудит с ВК "Динамо" финансовые проблемы клуба

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МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство Краснодарского края в среду, 25 января встретится с представителями волейбольного клуба "Динамо" (Краснодар), где обсудят сложную финансовую ситуацию в команде. Об этом ТАСС заявил генеральный менеджер клуба Андрей Макаров.
"Финансовый вопрос стоит очень остро. Надеюсь, руководство края не оставит нас и поможет решить проблемы, - сказал Макаров. - В любом случае, мы продолжаем работать. Никаких бойкотов не планируем. Будем продолжать работать и надеяться на лучшее".
Ранее существовала опасность, что краснодарский клуб бойкотирует встречу Лиги чемпионов против московского "Динамо" в связи с серьезными задержками в выплате заработной платы.
Этот матч состоится в Москве 25 января.