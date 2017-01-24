Главный тренер сборной Алжира по футболу Лекенс покинул свой пост

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной Алжира по футболу бельгиец Жорж Лекенс ушел в отставку в результате неудачного выступления команды на Кубке Африки. Об этом сообщает пресс-служба Алжирской федерации футбола.
"Учитывая давление, которое оказывают на федерацию и национальную команду, я решил уйти в отставку, - заявил Лекенс. - Так будет лучше для всех".
В группе В Кубка африканских наций сборная Алжира дважды сыграла вничью и один раз проиграла, не пробившись в плей-офф.
67-летний Лекенс возглавлял сборную Алжира с октября 2016 года.