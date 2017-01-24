Газзаев призвал хозяев отелей к ответственности в преддверии ЧМ-2018

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев призвал владельцев гостиниц и хостелов ответственно подходить к ведению своего бизнеса в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как отметил парламентарий в беседе с корреспондентом ТАСС, с начала текущего года в ходе мониторинга в Москве было найдено 148 нелегальных гостиниц и хостелов, продолжающих оказывать услуги бронирования. В них, отметил он, были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологических норм. "Это прямо нарушает законодательство о подготовке к чемпионату мира по футболу", - заявил депутат.

При этом он уверен, что подобная проблема с гостиницами может иметь место не только в российской столице, но и во всех городах, где пройдет мировое первенство. "Это безответственные действия со стороны представителей гостиничного бизнеса в погоне за сиюминутной прибылью", - считает Газзаев.

"Чемпионат мира по футболу является, фактически, национальным проектом, это не только сама игра, не только антураж внутри стадиона, но и создание качественной современной инфраструктуры, предоставление услуг, отвечающих самым высшим мировым стандартам", - добавил депутат.

Он подчеркнул, что в условиях, когда "против России ведется масштабная информационная война, в том числе и по линии спорта, вдвойне важно провести лучший чемпионат в истории футбола с точки зрения организации, чтобы не дать иностранным гостям ни малейшего повода для критики". "Надеюсь, что не только соответствующие службы примут меры для устранения нарушений, но и сами владельцы гостиниц и хостелов будут более ответственны в преддверии грядущего события", - призвал парламентарий.

Планируется, что чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018