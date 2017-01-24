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Энди Маррей не включен в состав сборной Великобритании на матч Кубка Дэвиса с канадцами

Спорт
24 января, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
По словам капитана команды Леона Смита, если Маррей изъявит желание присоединиться к сборной, то будут внесены изменения в заявку
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Энди Маррей в матче против Марина Чилича

Энди Маррей

© EPA/ANDY RAIN, архив

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Первая "ракетка" мира Энди Маррей не включен в состав сборной Великобритании по теннису на матч Кубка Дэвиса против команды Канады. Об этом сообщается на официальном сайте Британской теннисной федерации.

В состав команды вошли Кайл Эдмунд, Дэн Эванс, Джейми Маррей и Доминик Инглот.

"Мы продолжим общаться с Энди в ближайшие дни по поводу его возможного включения в состав нашей команды. Если он изъявит желание присоединиться к нам, то мы, конечно, внесем изменения в заявку", - сказал капитан сборной Великобритании Леон Смит.

Матч состоится 3-5 февраля в Оттаве.

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