Энди Маррей не включен в состав сборной Великобритании на матч Кубка Дэвиса с канадцами

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Первая "ракетка" мира Энди Маррей не включен в состав сборной Великобритании по теннису на матч Кубка Дэвиса против команды Канады. Об этом сообщается на официальном сайте Британской теннисной федерации.
В состав команды вошли Кайл Эдмунд, Дэн Эванс, Джейми Маррей и Доминик Инглот.
"Мы продолжим общаться с Энди в ближайшие дни по поводу его возможного включения в состав нашей команды. Если он изъявит желание присоединиться к нам, то мы, конечно, внесем изменения в заявку", - сказал капитан сборной Великобритании Леон Смит.
Матч состоится 3-5 февраля в Оттаве.