Пакьяо опроверг слова промоутера о проведении четырех боев в 2017 году

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинец Мэнни Пакьяо опроверг высказывания своего промоутера Боба Арума о проведении четырех боев в 2017 году. Слова филиппинца приводит журнал Ring.
Ранее Арум заявлял, что 38-летний боксер проведет четыре поединка в 2017 году, в том числе против американца Теренса Кроуфорда и австралийца Джеффа Хорна. Также промоутер сообщал о том, что Пакьяо может провести поединок в России.
"Я не робот, я человек, для меня тяжело проводить даже два боя в год, - сказал филиппинец. - Как же я смогу драться четыре раза? Это просто невозможно".
В прошлом году Пакьяо был избран в Сенат Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. Последний бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, одержав победу по очкам единогласным решением судей и завоевал пояс по версии WBO.
Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью.