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Пакьяо опроверг слова промоутера о проведении четырех боев в 2017 году

Спорт
24 января, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Ранее Боб Арум заявлял, что 38-летний боксер проведет четыре поединка в 2017 году, в том числе против американца Теренса Кроуфорда и австралийца Джеффа Хорна
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Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо

© EPA/MARK R. CRISTINO

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинец Мэнни Пакьяо опроверг высказывания своего промоутера Боба Арума о проведении четырех боев в 2017 году. Слова филиппинца приводит журнал Ring.

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Ранее Арум заявлял, что 38-летний боксер проведет четыре поединка в 2017 году, в том числе против американца Теренса Кроуфорда и австралийца Джеффа Хорна. Также промоутер сообщал о том, что Пакьяо может провести поединок в России.

"Я не робот, я человек, для меня тяжело проводить даже два боя в год, - сказал филиппинец. - Как же я смогу драться четыре раза? Это просто невозможно".

В прошлом году Пакьяо был избран в Сенат Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. Последний бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, одержав победу по очкам единогласным решением судей и завоевал пояс по версии WBO.

Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью.

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