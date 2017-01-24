Прыгунья в высоту Школина подала заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. Об этом ТАСС сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

Также индивидуальную заявку в IAAF направила чемпионка России в толкании ядра Евгения Соловьева. "Индивидуальные заявки в IAAF подали Светлана Школина и Евгения Соловьева", - отметила Трущенкова.

Ранее соответствующие заявки подали олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина и ряд других российских легкоатлетов.