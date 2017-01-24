Новый аэропорт в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018 получил название "Платов"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Новый аэропорт Ростова-на-Дону, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года, получил официальное название "Платов". Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com со ссылкой на "Транспортную дирекцию - 2018".

Свое название воздушная гавань города получила в честь атамана Донского казачьего войска, героя войны 1812 года Матвея Платова. Имя аэропорту было выбрано в прошлом году в ходе народного голосования. За утвержденное название проголосовало свыше 40% респондентов.

"Аэропорт "Платов", наверное, наиболее знаковый транспортный объект, который строится к ЧМ-2018. Это первый в истории современной России аэропортовый комплекс, который строится с нуля в чистом поле. Это будет абсолютно новый транспортный узел международного уровня, обеспечивающий стыковку рейсов между странами Азии, СНГ и Европы", - отметил генеральный директор "Транспортной дирекции - 2018" Терентий Мещеряков.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Ростов-на-Дону примет, четыре матча группового этапа, а также игру 1/8 финала.

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