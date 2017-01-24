Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На трассе для отмененного ЧМ по биатлону в Острове пройдут гонки российских юниоров

Спорт
24 января, 16:17 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 24, января. /ТАСС
На данный момент подтвердили свое участие около 120 спортсменов из Ханты-Мансийского автономного округа, Тюмени, Свердловской области, Республики Башкортостан и Псковской области
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Евгений Тумашов/ТАСС, архив

ПСКОВ, 24 января. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по биатлону откроются 10 февраля в псковском городе Остров. Молодые спортсмены будут состязаться на трассе, предназначавшейся для юниорского чемпионата мира, от которого вынужденно отказалась Россия. Об этом сообщили ТАСС в областном комитете по физкультуре и спорту.

"10 февраля на базе спортивного центра "Юность" Островского района Псковской области состоится официальное открытие Всероссийских соревнований по биатлону. Соревнования станут отборочным этапом к первенству мира по биатлону среди юношей и юниоров 2017 года", - сказала представитель ведомства, добавив, что в церемонии открытия примет участие вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Вадим Мелихов.

Смотрите также
IBU не нашел оснований для отстранения сборной России по биатлону

По ее словам, на данный момент подтвердили свое участие около 120 спортсменов из Ханты-Мансийского автономного округа, Тюмени, Свердловской области, Республики Башкортостан и Псковской области. Первая гонка соревнований назначена на 11 февраля. Юниоры преодолеют дистанцию в 15 км, юниорки - 12,5 км. 13 и 14 февраля пройдут гонки-спринт на 10 км для юниоров и 7,5 км для юниорок.

Молодежный и юниорский чемпионат мира по биатлону в 2017 году должен был пройти в городе Остров. Однако после отказа СБР от проведения турнира в связи с обвинением российских спортсменов в употреблении допинга, соревнования примет словацкий Осрблье с 22 по 28 февраля.

Ранее губернатор Псковской области Андрей Турчак обратился в СБР с предложением провести в Острове юниорский чемпионат России по биатлону. Псковская область на протяжении двух лет готовилась к проведению чемпионата мира. К работе были привлечены не только бюджетные средства, но и частные инвестиции, общественные организации. Так, в Острове завершены реконструкция туннеля № 1, отсыпка нового штрафного круга и финишного подъема на трассе, работы по освещению лыжероллерной трассы и реконструкции огневого рубежа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд постановил демонтировать мемориальную доску адмиралу Колчаку в Петербурге
2
Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства
3
Bloomberg нашло в России нового миллиардера
4
Раненной из травматики в Москве оказалась жена бывшего бизнес-партнера Чубайса
5
WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу
6
Кремль не воспринимает как угрозу баллистические ракеты Китая у границ РФ
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама