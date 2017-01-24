На трассе для отмененного ЧМ по биатлону в Острове пройдут гонки российских юниоров

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ПСКОВ, 24 января. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по биатлону откроются 10 февраля в псковском городе Остров. Молодые спортсмены будут состязаться на трассе, предназначавшейся для юниорского чемпионата мира, от которого вынужденно отказалась Россия. Об этом сообщили ТАСС в областном комитете по физкультуре и спорту.
"10 февраля на базе спортивного центра "Юность" Островского района Псковской области состоится официальное открытие Всероссийских соревнований по биатлону. Соревнования станут отборочным этапом к первенству мира по биатлону среди юношей и юниоров 2017 года", - сказала представитель ведомства, добавив, что в церемонии открытия примет участие вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Вадим Мелихов.
По ее словам, на данный момент подтвердили свое участие около 120 спортсменов из Ханты-Мансийского автономного округа, Тюмени, Свердловской области, Республики Башкортостан и Псковской области. Первая гонка соревнований назначена на 11 февраля. Юниоры преодолеют дистанцию в 15 км, юниорки - 12,5 км. 13 и 14 февраля пройдут гонки-спринт на 10 км для юниоров и 7,5 км для юниорок.
Молодежный и юниорский чемпионат мира по биатлону в 2017 году должен был пройти в городе Остров. Однако после отказа СБР от проведения турнира в связи с обвинением российских спортсменов в употреблении допинга, соревнования примет словацкий Осрблье с 22 по 28 февраля.
Ранее губернатор Псковской области Андрей Турчак обратился в СБР с предложением провести в Острове юниорский чемпионат России по биатлону. Псковская область на протяжении двух лет готовилась к проведению чемпионата мира. К работе были привлечены не только бюджетные средства, но и частные инвестиции, общественные организации. Так, в Острове завершены реконструкция туннеля № 1, отсыпка нового штрафного круга и финишного подъема на трассе, работы по освещению лыжероллерной трассы и реконструкции огневого рубежа.