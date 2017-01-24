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Sport.es: "Барселона" намерена продлить контракт с Месси до 2022 года

Спорт
24 января, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
29-летний аргентинец уже получил предложение от президента клуба Хосепа Бартомеу, но пока не ответил на него
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" намерен продлить контракт с нападающим Лионелем Месси до 2022 года. Об этом сообщает портал Sport.es.

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Отмечается, что 29-летний аргентинец уже получил предложение от президента клуба Хосепа Бартомеу, но пока не ответил на него. Ранее сообщалось об интересе к 29-летнему аргентинцу со стороны ряда китайских клубов, а также английского "Манчестер Сити", который готов предложить за него рекордные £100 миллионов.

Месси перешел в "Барселону" в возрасте 13 лет. В составе испанского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира.

В текущем сезоне он провел за "Барселону" 26 матчей в различных турнирах, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач.

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