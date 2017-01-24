Sport.es: "Барселона" намерена продлить контракт с Месси до 2022 года

Мартин Шульц выдвинут на пост лидера СДПГ и станет кандидатом в канцлерыМеждународная панорама 24 января, 18:28
Лыжницы Иванова и Шаповалова отказались от слушаний по допинговому делуСпорт 24 января, 18:11
Представитель Козака: отставка Экклстоуна не угрожает проведению "Формулы-1" в РоссииСпорт 24 января, 18:02
Вяльбе: FIS единовременно вынесет решение по всем шести отстраненным российским лыжникамСпорт 24 января, 17:59
Голландский тренер помогает Емельяненко готовиться к бою с МитриономСпорт 24 января, 17:51
Лыжники Вылегжанин и Петухов были заслушаны по допинговому делуСпорт 24 января, 17:49
Моника Белуччи научилась доить корову для роли в фильме КустурицыКультура 24 января, 17:46
Информатор ARD Дмитриев планирует выступить на зимнем чемпионате РоссииСпорт 24 января, 17:41
Москва передала оппозиции Сирии проект конституции, подготовленный специалистами РФПолитика 24 января, 17:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" намерен продлить контракт с нападающим Лионелем Месси до 2022 года. Об этом сообщает портал Sport.es.
Отмечается, что 29-летний аргентинец уже получил предложение от президента клуба Хосепа Бартомеу, но пока не ответил на него. Ранее сообщалось об интересе к 29-летнему аргентинцу со стороны ряда китайских клубов, а также английского "Манчестер Сити", который готов предложить за него рекордные £100 миллионов.
Месси перешел в "Барселону" в возрасте 13 лет. В составе испанского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира.
В текущем сезоне он провел за "Барселону" 26 матчей в различных турнирах, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач.