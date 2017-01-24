Руководство "Анжи" приняло решение возродить команду "Анжи-2"

Мартин Шульц выдвинут на пост лидера СДПГ и станет кандидатом в канцлерыМеждународная панорама 24 января, 18:28
Лыжницы Иванова и Шаповалова отказались от слушаний по допинговому делуСпорт 24 января, 18:11
Представитель Козака: отставка Экклстоуна не угрожает проведению "Формулы-1" в РоссииСпорт 24 января, 18:02
Вяльбе: FIS единовременно вынесет решение по всем шести отстраненным российским лыжникамСпорт 24 января, 17:59
Голландский тренер помогает Емельяненко готовиться к бою с МитриономСпорт 24 января, 17:51
Лыжники Вылегжанин и Петухов были заслушаны по допинговому делуСпорт 24 января, 17:49
Моника Белуччи научилась доить корову для роли в фильме КустурицыКультура 24 января, 17:46
Информатор ARD Дмитриев планирует выступить на зимнем чемпионате РоссииСпорт 24 января, 17:41
Россия ожидает реакции оппозиции на проект конституции СирииПолитика 24 января, 17:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Руководство махачкалинского клуба Российской футбольной премьер-лиги "Анжи" приняло решение возродить команду "Анжи-2". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что "Анжи-2" в 2017 году примет участие в турнире третьего дивизиона чемпионата России (зона ЮФО-СКФО). Главным тренером команды назначен Рустам Гасандибиров, под чьим руководством команда начала подготовку на резервном поле стадиона "Анжи-Арена". После завершения первого этапа подготовки к сезону "Анжи-2" отправится в Крым для участия в международном турнире.
"Анжи-2" в разные годы принимал участие во втором и третьем дивизионах первенства России.