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Руководство "Анжи" приняло решение возродить команду "Анжи-2"

Спорт
24 января, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Клуб в разные годы принимал участие во втором и третьем дивизионах первенства России
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Руководство махачкалинского клуба Российской футбольной премьер-лиги "Анжи" приняло решение возродить команду "Анжи-2". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что "Анжи-2" в 2017 году примет участие в турнире третьего дивизиона чемпионата России (зона ЮФО-СКФО). Главным тренером команды назначен Рустам Гасандибиров, под чьим руководством команда начала подготовку на резервном поле стадиона "Анжи-Арена". После завершения первого этапа подготовки к сезону "Анжи-2" отправится в Крым для участия в международном турнире.

"Анжи-2" в разные годы принимал участие во втором и третьем дивизионах первенства России.

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