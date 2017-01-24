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Власти Забайкалья подарили квартиру призеру ОИ-2016 лучнице Дашидоржиевой

Спорт
24 января, 17:00 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
Спортсменка получила четырехкомнатную квартиру в Чите
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ЧИТА, 24 января. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Ключи от четырехкомнатной квартиры в Чите вручили Туяне Дашидоржиевой, которая завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в командном турнире в соревнованиях по стрельбе из лука. Квартира - подарок правительства региона за спортивные достижения лучницы на Олимпиаде, сообщила пресс-служба губернатора.

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"И. о. руководителя Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев вручил Туяне Дашидоржиевой ключи от четырехкомнатной квартиры в Чите. Он отметил, что квартира - это подарок от правительства Забайкальского края за спортивные достижения на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также знак благодарности за пропаганду физической культуры и спорта в крае и за его пределами", - сказали в пресс-службе.

Ранее власти края наградили спортсменку и ее тренера Светлану Жигжитову премиями в размере 500 и 250 тыс. рублей соответственно.

Женская сборная России по стрельбе из лука на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевала серебро. В решающем матче Дашидоржиева, Ксения Перова и Инна Степанова уступили команде Южной Кореи - 1:5.

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