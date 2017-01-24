ВФЛА: дата следующей встречи с рабочей группой определится после совета IAAF

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Дата следующей встречи представителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) будет определена по итогам заседания совета международной организации. Об этом ТАСС сообщил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Очередная встреча представителей рабочей группы IAAF с руководством ВФЛА состоялась в Москве 23-24 января. "Я спросил у членов рабочей группы IAAF, когда пройдет наша следующая встреча, - сказал Шляхтин. - Они ответили, что мы определимся после следующего совета IAAF. Мы в постоянной коммуникации".

Заседание совета IAAF пройдет в Монако 6 февраля.

Членство ВФЛА в составе международной ассоциации было приостановлено в ноябре 2015 года из-за многочисленных случаев нарушения российскими легкоатлетами антидопинговых правил. Сборная России была отстранена от всех международных соревнований и пропустила Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.