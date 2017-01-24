Аллигатор напал на сына бывшего чемпиона мира по боксу Виталия Кличко

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Аллигатор напал на сына бывшего чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе украинца Виталия Кличко. Об этом сообщает портал Worldboxingnews.

По информации издания, инцидент произошел в Национальном парке Эверглейдс в США, где 16-летний Егор-Даниэль Кличко помогал сотрудникам по уходу за животными в качестве волонтера по программе благотворительного Фонда Кличко. Издание приводит фотографию пальцев руки юноши, поврежденных в результате нападения животного.

"Правило номер один в качестве сотрудника по уходу за аллигаторами: если аллигатор Эрвин хочет еды, дайте ее. У меня даже есть швы с голубыми нитками", - сказал Егор- Даниэль.

О том, в каком состоянии находится юноша, не сообщается.

Виталий, который является старшим братом другого знаменитого украинского боксера Владимира Кличко, провел за профессиональную карьеру 47 боев (45 побед, 41 - нокаутом, 2 поражения), снискав славу одного из лучших супертяжеловесов своего времени. Последний бой он провел 8 сентября 2012 года в Москве против немца Мануэля Чарра, одержав победу техническим нокаутом. После завершения боксерской карьеры занялся политической деятельностью, в настоящее время занимает пост мэра Киева.