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Рабочая группа IAAF не планирует встречаться с тренерами Казариным и Епишиным

Спорт
24 января, 17:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
В ходе визита рабочая группа провела заседание с руководством ВФЛА, министром спорта РФ Павлом Колобковым, а также встретилась с бегуном Андреем Дмитриевым
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Владимир Казарин (справа)

Владимир Казарин (справа)

© ТАСС/Валерий Шарифулин

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не планирует проводить встречи с отстраненным тренером Владимиром Казариным и Сергеем Епишиным, которого бегун Андрей Дмитриев обвинил в том, что он использует в своей работе допинг. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

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Ранее в интервью немецкому телеканалу ARD Дмитриев заявил, что, несмотря на отстранение, Казарин продолжает работать со спортсменами. Также он сообщил, что Епишин использует в своей работе допинг, а его спортсмены достигают высоких результатов только благодаря запрещенным препаратам.

"Тренеры Казарин и Епишин не вызывались для участия в заседании рабочей группы IAAF, - сказал Шляхтин. - В России рабочая группа с ними не встречалась и такая встреча не предполагается в будущем".

Визит рабочей группы IAAF в Россию проходил 23-24 января. В ходе визита рабочая группа провела заседание с руководством ВФЛА, министром спорта РФ Павлом Колобковым, а также встретилась с Андреем Дмитриевым.

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