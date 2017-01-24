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ВФЛА не намерена препятствовать карьере информатора ARD Андрея Дмитриева

Спорт
24 января, 17:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Лучшим результатом бегуна является 50-е место на ЧМ по кроссу в 2009 году
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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет препятствовать дальнейшей карьере российского бегуна Андрея Дмитриева, ставшего информатором немецкого телеканала ARD. Об этом ТАСС заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

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Дмитриев дал видеоинтервью для нового фильма журналиста ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, который вышел в свет 22 января. Бегун обвинил ряд российских тренеров по легкой атлетике, включая Сергея Епишина и Владимира Казарина, в нарушении антидопинговых правил, а последнего - в том, что он нарушил правила своего временного отстранения и продолжил работать с легкоатлетами.

"ВФЛА никоим образом не может препятствовать карьере Дмитриева. Федерация не проводит мероприятия, а только сопровождает. На все старты человек заявляется из своего региона, никто ему не может препятствовать. Перекрывать кислород Дмитриеву, не допускать его до выступлений - это было бы абсолютно нелогичным и неразумным, более того, это абсолютно не в наших интересах".

В мае 2015 года Дмитриев занял первое место на командном чемпионате страны в Сочи, пробежав 1500 метров за 3.42,54. Год спустя, на летнем чемпионате России-2016 в Чебоксарах в финале бега на 1500 метров этот спортсмен занял последнее, 12-е место, показав результат 3.50,33 (в квалификации - 3.46,35). Был включен в список кандидатов в резервный состав сборной России по легкой атлетике на 2016 год, в текущем году фамилия этого спортсмена в таком списке отсутствует..

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