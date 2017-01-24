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Информатор ARD Дмитриев планирует выступить на зимнем чемпионате России

Спорт
24 января, 17:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Ранее глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил ТАСС, что организация никоим образом не намерена препятствовать дальнейшей спортивной карьере бегуна
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© ТАСС/Валерий Шарифулин

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Бегун Андрей Дмитриев, ставший информатором немецкого телеканала ARD о нарушениях антидопинговых правил в стране, может принять участие в чемпионате России - 2017 в помещении в Москве. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

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"На "Русской зиме" я не побегу, - сказал Дмитриев. - Скорее всего, через месяц выступлю на чемпионате России в Москве". Соревнования пройдут 19-21 февраля.

Последний раз Дмитриев выходил на старт 12 января в Челябинске на зимнем первенстве Уральского Федерального округа, где, как представитель Краснодарского края, выступал вне конкурса. Он пробежал 1500 метров за 3 минуты 59,23 секунды, показав восьмой результат среди 19 участников.

Ранее глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил ТАСС, что организация никоим образом не намерена препятствовать дальнейшей спортивной карьере бегуна.

Дмитриев стал основным информатором телеканала ARD, новый фильм которого вышел 22 января. Спортсмен обвинил ряд российских тренеров по легкой атлетике, включая Сергея Епишина и Владимира Казарина, в нарушении антидопинговых правил. По словам Дмитриева, Казарин нарушил правила своего временного отстранения и продолжил работать с легкоатлетами.

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