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Московское "Динамо" проведет оставшиеся домашние матчи КХЛ в ретро-форме

Спорт
24 января, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Игровые свитера воссозданы по мотивам эскизов 40-50-х годов прошлого века
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" проведет оставшиеся домашние матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в ретро-форме. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Прототипом обновленной формы стала экипировка, в которой команда мастеров завоевала Кубок Гагарина в 2013 году. Игровые свитера воссозданы по мотивам эскизов 40-50-х годов прошлого века", говорится в сообщении.

Выход игроков на лед в ретро-форме приурочен к 70-летию "Динамо" и всего отечественного хоккея. До окончания регулярного чемпионата КХЛ команда проведет домашние матчи против уфимского "Салавата Юлаева", магнитогорского "Металлурга", хабаровского "Амура", владивостокского "Адмирала" и пекинского "Куньлунь Ред Стар".

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