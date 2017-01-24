Лыжники Вылегжанин и Петухов были заслушаны по допинговому делу

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) заслушала российских лыжников Алексея Петухова и Максима Вылегжанина в формате видеоконференции по делу о их возможной причастности к нарушению антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

23 декабря стало известно, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

"Спортсмены были заслушаны. Я тоже участвовала в видеоконференции. Максиму и Леше дополнительных вопросов не задавали. Единственное, у Петухова поинтересовались, знаком ли он с Григорием Родченковым", - сказала Вяльбе.

"В FIS нам сказали, что они понимают сложившуюся ситуацию и постараются в ближайшее время сообщить о своем решении", - подчеркнула она.

Чемпионы мира по лыжным гонкам Вылегжанин и Петухов решили не нанимать адвоката для защиты своих интересов. Ранее они направили в FIS объяснительные с предложением принять участие в слушаниях, если у международной федерации возникнут дополнительные вопросы. Аналогичным образом поступили Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, в отношении которых также ведется расследование.

Показания олимпийского чемпиона Александра Легкова и Евгения Белова и доводы их адвоката, который нашел ряд ошибок в данных, на основе которых строится обвинение, FIS заслушала 13 января.