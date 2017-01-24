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ВФЛА проводит служебную проверку по снятию спортсменов с турнира "Оренбургская миля"

Спорт
24 января, 17:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Ранее в СМИ появилась информация, что несколько спортсменов снялись с турнира, узнав о приезде допинг-офицеров
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МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проводит служебную проверку по турниру "Оренбургская миля", который проходил в Оренбурге 21 января. Об этом ТАСС сообщил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

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Ранее в ряде СМИ прошла информация, что несколько спортсменов снялись с турнира, узнав о приезде допинг-офицеров.

"Сейчас прошла информация по "Оренбургской миле", якобы там часть спортсменов снялась, - сказал Шляхтин. - Мы моментально отреагировали, была начата проверка. ВФЛА моментально проводит расследования по всем подобным фактам и занимается отработкой вопросов, которые всплывают по допинговым вещам".

Турнир "Оренбургская миля" является этапом Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА. В программу соревнований входят забеги на 60, 400, 800 метров, милю (1609 метров), 60 метров с берьерами и 2000 метров с препятствиями.

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