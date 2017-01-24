Вяльбе: FIS единовременно вынесет решение по всем шести отстраненным российским лыжникам

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) вынесет единовременное решение по всем шести российским лыжникам, которые были отстранены от соревнований. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

23 декабря стало известно, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

"Я уверена, что решение будет принято единовременно по всем шести спортсменам", - подчеркнула Вяльбе.

Чемпионы мира по лыжным гонкам Алексей Петухов и Максим Вылегжанин во вторник были заслушаны FIS в формате видеоконференции по делу о их возможной причастности к нарушению антидопинговых правил. Ранее они направили в международную организацию объяснительные с предложением принять участие в слушаниях, если у нее возникнут дополнительные вопросы. Аналогичным образом поступили Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, в отношении которых также ведется расследование.

Показания олимпийского чемпиона Александра Легкова и Евгения Белова и доводы их адвоката, который нашел ряд ошибок в данных, на основе которых строится обвинение, FIS заслушала 13 января.