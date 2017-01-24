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Вяльбе: FIS единовременно вынесет решение по всем шести отстраненным российским лыжникам

Спорт
24 января, 17:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов
Ранее шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время Игр в Сочи
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Елена Вяльбе

Елена Вяльбе

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) вынесет единовременное решение по всем шести российским лыжникам, которые были отстранены от соревнований. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Лыжники Вылегжанин и Петухов были заслушаны по допинговому делу

23 декабря стало известно, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

"Я уверена, что решение будет принято единовременно по всем шести спортсменам", - подчеркнула Вяльбе.

Чемпионы мира по лыжным гонкам Алексей Петухов и Максим Вылегжанин во вторник были заслушаны FIS в формате видеоконференции по делу о их возможной причастности к нарушению антидопинговых правил. Ранее они направили в международную организацию объяснительные с предложением принять участие в слушаниях, если у нее возникнут дополнительные вопросы. Аналогичным образом поступили Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, в отношении которых также ведется расследование.

Показания олимпийского чемпиона Александра Легкова и Евгения Белова и доводы их адвоката, который нашел ряд ошибок в данных, на основе которых строится обвинение, FIS заслушала 13 января.

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