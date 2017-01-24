Представитель Козака: отставка Экклстоуна не угрожает проведению "Формулы-1" в России

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Отставка главы чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоуна не повлияет на проведение в Сочи Гран-при России. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака.
"Формула-1" в силе, в связи с отставкой Экклстоуна ей ничего не угрожает. Гран-при России стоит в календаре мероприятий", - сказал он.
Ранее стало известно, что Берни Экклстоун покинул пост генерального промоутера "Формулы-1". Британец возглавлял "Формулу-1" с 1974 года и сделал ее Новым исполнительным директором и генеральным промоутером "королевских гонок" был назначен американец Чейз Кэри, Экклстоун стал почетным президентом.
Четвертый в истории Гран-при России пройдет на автодроме в Сочи с 27 по 30 апреля.