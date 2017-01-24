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Представитель Козака: отставка Экклстоуна не угрожает проведению "Формулы-1" в России

Спорт
24 января, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Ранее новым генеральным директором и генеральным промоутером "королевских гонок" был назначен Чейз Кэри
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Берни Экклстоун

Берни Экклстоун

© EPA/SRDJAN SUKI

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Отставка главы чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоуна не повлияет на проведение в Сочи Гран-при России. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака.

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"Формула-1" в силе, в связи с отставкой Экклстоуна ей ничего не угрожает. Гран-при России стоит в календаре мероприятий", - сказал он.

Ранее стало известно, что Берни Экклстоун покинул пост генерального промоутера "Формулы-1". Британец возглавлял "Формулу-1" с 1974 года и сделал ее Новым исполнительным директором и генеральным промоутером "королевских гонок" был назначен американец Чейз Кэри, Экклстоун стал почетным президентом.

Четвертый в истории Гран-при России пройдет на автодроме в Сочи с 27 по 30 апреля.

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