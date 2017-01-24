Лыжницы Иванова и Шаповалова отказались от слушаний по допинговому делу

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские лыжницы Юлия Иванова и Евгения Шаповалова отказались от участия в слушаниях по их делу о причастности к нарушению антидопинговых правил, они представили Международной федерации лыжного спорта (FIS) свои более подробные письменные объяснения. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Ранее шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

"У Юли и Жени слушаний не будет, они от них отказались. Перед ними стоял выбор: либо написать более подробные объяснительные, либо выйти на слушания. Они сделали первое", - подчеркнула Вяльбе.

Чемпионы мира Алексей Петухов и Максим Вылегжанин во вторник в формате видеоконференции были заслушаны FIS по делу о их возможной причастности к нарушению антидопинговых правил. Ранее они направили в организацию объяснительные с предложением принять участие в слушаниях, если у нее возникнут дополнительные вопросы. Аналогичным образом изначально поступили Иванова и Шаповалова. Показания олимпийского чемпиона Александра Легкова и Евгения Белова и доводы их адвоката, который нашел ряд ошибок в данных, на основе которых строится обвинение, FIS заслушала 13 января.