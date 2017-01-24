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Кто заменит незаменимого: чего ждать от нового руководства "Формулы-1"

Спорт
24 января, 20:44 UTC+3
ТАСС рассказывает о корпорации Liberty Media и ее планах по развитию "королевских гонок" после ухода Берни Экклстоуна с поста генерального промоутера соревнований
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Почетный президент "Формулы-1" ​Берни Экклстоун

Почетный президент "Формулы-1" ​Берни Экклстоун

© EPA/WALLACE WOON

23 января американская корпорация Liberty Media закрыла сделку по покупке чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Британец Берни Экклстоун, руководивший "королевскими гонками" почти 40 лет, стал почетным президентом "Формулы-1". Тогда же Экклстоун признался, что не представляет, в чем именно будут заключаться его функции.

ТАСС рассказывает, что известно о новых владельцах самых престижных гонок мира и как американская компания планирует развивать соревнования.

Конец эры Экклстоуна: Liberty Media стала новым хозяином "Формулы-1"

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​Что известно о Liberty Media
  • Финансовое состояние американской корпорации, по данным Forbes, оценивается в $13,5 млрд. Компания была создана в 1994 году.
  • Ее основные направления деятельности — медиа, развлечения и сфера коммуникаций.
  • Liberty Media — миноритарный инвестор конгломерата новостного и развлекательного профиля Time Warner, входящего в структуру компании CNN Money.
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Детали сделки по покупке "Формулы-1"
  • В сентябре 2016 года Liberty Media приобрела 18,7% акций "Формулы-1" за $746 млн.
  • В декабре корпорация при поддержке инвесторов выплатила еще $1,5 млрд для завершения сделки.
  • Кроме того, американская компания взяла на себя долги мажоритарного акционера "Формулы-1" CVC Capital. С учетом этого общая сумма сделки составила $8 млрд.
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​ Кто займет руководящие должности в "Формуле-1"
  • После ухода Экклстоуна новым исполнительным директором и генеральным промоутером гонок стал американец Чейз Кэри. Он также является вице-президентом медиахолдинга 21th Century Fox.
  • За коммерческую составляющую "королевских гонок" будет отвечать бывший глава американского спортивного канала ESPN Шон Брэтчс. Перед ним будет поставлена задача увеличения доходов от продвижения продукта в интернете.
  • Спортивным сегментом "Формулы-1" будет руководить экс-начальник команды "Мерседес" Росс Браун.

Ранее Берни Экклстоун ставил под сомнение возможности Брауна по улучшению "Формулы-1".

Чейз Кэри, в свою очередь, отмечал, что гонки должны развиваться другим путем, нежели в последние годы. Также новый генеральный промоутер подчеркивал, что при британце процесс принятия решений не был таким эффективным, каким должен быть.

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​ Что изменится с приходом новых хозяев
  • По данным СМИ, Liberty Media намерена увеличить плотность календаря "королевских гонок" путем добавления новых этапов, многие из которых, как ожидается, будут проводиться в США.
  • Перед новыми руководителями "Формулы-1" стоит задача по повышению доходов от проведения гонок. Скорее всего, это будет сделано за счет платного распространения трансляций этапов Гран-при.
  • Кроме того, Liberty Media может увеличить активность в интернет-сегменте. По разным оценкам, в последние годы "цифровые" доходы "Формулы-1" составляли около одного процента от общей суммы.

Андрей Михайлов

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