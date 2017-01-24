Кто заменит незаменимого: чего ждать от нового руководства "Формулы-1"

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23 января американская корпорация Liberty Media закрыла сделку по покупке чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Британец Берни Экклстоун, руководивший "королевскими гонками" почти 40 лет, стал почетным президентом "Формулы-1". Тогда же Экклстоун признался, что не представляет, в чем именно будут заключаться его функции.
ТАСС рассказывает, что известно о новых владельцах самых престижных гонок мира и как американская компания планирует развивать соревнования.
Конец эры Экклстоуна: Liberty Media стала новым хозяином "Формулы-1"
Ранее Берни Экклстоун ставил под сомнение возможности Брауна по улучшению "Формулы-1".
Чейз Кэри, в свою очередь, отмечал, что гонки должны развиваться другим путем, нежели в последние годы. Также новый генеральный промоутер подчеркивал, что при британце процесс принятия решений не был таким эффективным, каким должен быть.
Андрей Михайлов