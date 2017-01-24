УЕФА сообщил, что рассмотрит апелляцию Романа Еременко 2 марта

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит апелляцию полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко на его дисквалификацию за употребление кокаина 2 марта. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

29-летний Еременко был дисквалифицирован на два года в середине ноября. Отстранение от любой футбольной деятельности действует с октября 2016 года.

Еременко выступает за ЦСКА с 2014 года. Ранее он играл за казанский "Рубин" и киевское "Динамо". В активе игрока 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.