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УЕФА сообщил, что рассмотрит апелляцию Романа Еременко 2 марта

Спорт
24 января, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Полузащитник ЦСКА был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина
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Роман Еременко

Роман Еременко

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит апелляцию полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко на его дисквалификацию за употребление кокаина 2 марта. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

29-летний Еременко был дисквалифицирован на два года в середине ноября. Отстранение от любой футбольной деятельности действует с октября 2016 года.

Еременко выступает за ЦСКА с 2014 года. Ранее он играл за казанский "Рубин" и киевское "Динамо". В активе игрока 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.

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