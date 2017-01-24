Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по санному спорту

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России определил состав команды на чемпионат мира по санному спорту 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации санного спорта России.
На турнире выступят Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Екатерина Катникова и двухместные экипажи Андрей Богданов/Андрей Медведев, Александр Денисьев/Владислав Антонов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров.
"Можно сказать, что наша команда выходит на качественно новый уровень выступления на соревнованиях мирового уровня, когда может соперничать на равных с лидерами санного спорта, такими, как Германия, Австрия - Приходит стабильность, ребята осознают, что способны побеждать не на одном-двух этапах, а выступать результативно систематически", - сказал главный тренер сборной России Альберт Демченко.
Чемпионат мира пройдет в австрийском Инсбруке 27-29 января.