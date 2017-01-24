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Волейболистки "Уралочки" проиграли "Эджзаджибаши" в матче Лиги чемпионов

Спорт
24 января, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
В следующем матче соперники вновь сыграют друг с другом, встреча состоится 8 февраля в Турции
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб "Уралочка" проиграл турецкому "Эджзаджибаши" со счетом 0-3 в домашнем матче третьего тура группового этапа женской Лиги чемпионов.

В турнирной таблице группы D "Уралочка" занимает третье место, одержав в трех матчах одну победу, "Эджзаджибаши" с двумя победами идет в лидерах. В плей-офф турнира выходят по две лучшие команды из каждой группы.

В следующем матче соперники вновь сыграют друг с другом, встреча состоится 8 февраля в Турции.

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