CAS отклонил апелляцию Футбольной ассоциации Сербии на включение Косова в УЕФА

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Футбольной ассоциации Сербии на включение Футбольной федерации Косова в состав Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом говорится в пресс-релизе суда.
В апелляции сербской стороны значилось, что УЕФА нарушил свои же правила, приняв Косово в свой состав, поскольку в уставе УЕФА сказано, что членами этой организации могут быть только страны, признанные ООН. В CAS приняли апелляцию сербов к рассмотрению, посчитав, что данное положение устава неоднозначно и требует уточнения. В связи с тем, что ООН не обладает полномочиями признавать то или иное государство, суд интерпретировал положение устава в том смысле, что территория, на которой находится Футбольная федерация Косова, признается большинством стран-членов ООН как "независимое государство". В связи с этим судьи CAS сочли, что это условие было выполнено, к тому же члены УЕФА выразили свое положительное отношение к вопросу о включении Косова в организацию на конгрессе, и апелляцию сербов отклонили.
Решение о включении Федерации футбола Косова в состав УЕФА было принято на конгрессе организации в начале мая 2016 года. За вступление Косова в УЕФА проголосовали 28 членов организации, против - 24, в том числе Российский футбольный союз. Два бюллетеня были признаны недействительными. 13 мая конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) также проголосовал за принятие Федерации футбола Косова и Футбольной ассоциации Гибралтара в члены организации.
Частично признанная Республика Косово не является членом ООН. Независимость Косова не признали многие государства, среди которых Россия, Китай, Индия, Бразилия.