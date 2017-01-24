Тетюхин назвал трусливым заявление Жибы об употреблении допинга российскими волейболистами

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Известный российский волейболист Сергей Тетюхин назвал трусливым заявление главы комитета спортсменов Международной федерации волейбола и серебряного призера Олимпийских игр 2012 года в Лондоне бразильца Жибы об употреблении допинга российскими волейболистами. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее Жиба заявил о возможном употреблении допинга как минимум семи членами мужской сборной России по волейболу во время Олимпиады-2012.

"Один из уважаемых мной волейболистов до сегодняшнего дня позволил себе обвинить нашу сборную команду России в нечестной победе в Лондоне, - написал Тетюхин. - Якобы большая часть нашей команды находилась под воздействием запрещенных препаратов. Я бы, возможно, меньше удивился высказываниям людей, мягко говоря, далеких от понимания того, что происходит внутри спорта, но он прекрасно знает, какой ценой досталась нам эта победа. Видимо, человек, который закончил спортивную карьеру, быстро забыл об этом".

Сборная России на Олимпиаде в Лондоне завоевала золотые медали, обыграв в финальном матче бразильцев.

"Я понимаю, что то поражение до сих пор не дает спокойно жить и, наверное, не на такой ноте хотелось завершить карьеру. Но проигрывать нужно достойно и всегда оставаться мужиком. А это заявление я считаю трусливым", - добавил олимпийский чемпион Игр-2012.

Сегодня, один из уважаемых мной волейболистов, до сегодняшнего дня, позволил себе обвинить нашу сборную команду России в нечестной победе в Лондоне! Якобы большая часть нашей команды находилась под воздействием запрещённых препаратов! Я бы возможно меньше удивился высказываниям людей, мягко говоря далеких от понимания того что происходит внутри спорта! Он прекрасно знает как ценой досталась нам эта ПОБЕДА! Видимо человек который закончил спортивную карьеру, быстро забыл об этом! Я понимаю, что то поражение до сих пор не даёт спокойно жить и наверно не на такой ноте хотелось завершить карьеру! Но проигрывать нужно ДОСТОЙНО и всегда оставаться мужиком! А это заявление я считаю ТРУСЛИВЫМ! #volleyball #tetyukhin Фото опубликовано Сергей Тетюхин (@sergeytetyukhin) Янв 24 2017 в 6:05 PST