Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Агент: Оздоев не имеет желания непременно покинуть "Рубин"

Спорт
24 января, 19:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 24-летнему полузащитнику со стороны "Зенита", а также французских "Марселя" и "Сент-Этьена"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Магомед Оздоев (слева)

Магомед Оздоев (слева)

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. У полузащитника Магомеда Оздоева не возникает желание непременно покинуть казанский футбольный клуб "Рубин". Об этом ТАСС сообщил агент игрока Анзор Гаргаев.

Смотрите также
Магомед Оздоев
Агент Оздоева не общался с представителями "Зенита" по поводу возможного перехода

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 24-летнему полузащитнику со стороны санкт-петербургского "Зенита" и французских "Марселя" и "Сент-Этьена".

"У Оздоева нет тяги обязательно уйти из "Рубина". У него там не все так плохо. Он профессионал, сейчас активно работает на сборах, им довольны руководители клуба и тренерский штаб. Магомед выделяется среди всех своим упорством, активностью. Но желания непременно покинуть клуб у него не возникает, он выполняет свой контракт", - сказал Гаргаев.

В текущем сезоне Оздоев провел за "Рубин" 10 матчей в чемпионате России, два - в Кубке страны и четыре раза сыграл за сборную в товарищеских матчах. Контракт футболиста с казанской командой, согласно порталу Transfermarkt, действует до лета 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар в ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы потушен
2
Около 500 человек эвакуировано из ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы из-за пожара
3
В отношении корреспондента RT заведено дело об участии в массовых беспорядках в Вашингтоне
4
СК: потерявшийся на Кубани 10-летний мальчик умер от холода
5
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
6
Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама