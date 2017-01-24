Агент: Оздоев не имеет желания непременно покинуть "Рубин"

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МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. У полузащитника Магомеда Оздоева не возникает желание непременно покинуть казанский футбольный клуб "Рубин". Об этом ТАСС сообщил агент игрока Анзор Гаргаев.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 24-летнему полузащитнику со стороны санкт-петербургского "Зенита" и французских "Марселя" и "Сент-Этьена".
"У Оздоева нет тяги обязательно уйти из "Рубина". У него там не все так плохо. Он профессионал, сейчас активно работает на сборах, им довольны руководители клуба и тренерский штаб. Магомед выделяется среди всех своим упорством, активностью. Но желания непременно покинуть клуб у него не возникает, он выполняет свой контракт", - сказал Гаргаев.
В текущем сезоне Оздоев провел за "Рубин" 10 матчей в чемпионате России, два - в Кубке страны и четыре раза сыграл за сборную в товарищеских матчах. Контракт футболиста с казанской командой, согласно порталу Transfermarkt, действует до лета 2019 года.