Рогозин: результат сборной России на ЧМ по гандболу закономерен

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ, председатель попечительского совета Федерации гандбола России (ФГР) Дмитрий Рогозин считает, что сборная России на чемпионате мира заняла то место, которое должна была занять. Его слова приводит пресс-служба ФГР.

Сборная России не смогла пробиться в четвертьфинал турнира, проиграв в матче 1/8 финала команде Словении - 26:32, и по итогам турнира заняла 12-е место.

"Разочарование наступает, когда многого ждешь от команды, а потом эти ожидания не оправдываются, - сказал Рогозин. - В российском мужском гандболе давно сложилась объективная картина, и все болельщики хорошо ее понимают. У нас хорошие игроки, мы их всех любим, но где-то им не хватает физических данных или тактической подготовки".

"У меня удручающего настроения в связи с результатом сборной России нет, мы получили то место, которое должны были получить. Никакой катастрофы не произошло, надо работать, спасать клубы, стараться увеличить количество гандбольных площадок, договориться и подобрать квалифицированный тренерский состав и, самое главное, найти пусть небольшие, но столь необходимые средства, чтобы удержать наши клубы на плаву", - добавил вице-премьер.

"Главное, что ребята старались. Не люблю касаться этой темы, но сравните, как играли футболисты сборной России на чемпионате Европы, и как - наши гандболисты. Мы видим, как в гандболе ребята бьются, а не лежат на площадке как футболисты на траве после любого столкновения, в гандболе играют кость в кость, падают, встают и продолжают дальше играть, по самоотдаче у меня к команде нет никаких претензий, мы можем предъявлять претензии только к себе, к Федерации (хотя сейчас работает новый президент), всем, кто занимается гандболом", - отметил он.

"Развалить дело можно быстро, а чтобы все собрать воедино, порой требуются десятилетия, и мужской гандбол в этом смысле - как хрустальная ваза, которую нужно склеивать и аккуратно оберегать. Двенадцатое место сборной России на чемпионате мира - это вызов для всех нас, но не трагедия", - отметил Рогозин.