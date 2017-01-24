МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Евгений Бушманов назначен старшим тренером молодежной сборной России по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Срок соглашения - до 15 июля 2019 года. В четверг, 26 января, в Швейцарии состоится жеребьевка отборочного цикла ЧЕ-2019, по результатам которой россияне узнают своих соперников по групповому этапу.

Тренерская карьера Бушманова началась с работы старшим тренером дублирующих составов - сначала в ярославском "Шиннике" (2004 год), а затем в подмосковном "Сатурне" (2004-2007). В 2008 году Бушманов был одним из помощников главного тренера московского "Локомотива" Рашида Рахимова. В декабре 2009-го специалист стал ассистентом главного тренера подмосковных "Химок", а в 2010-м возглавил команду.

Летом 2013 года Бушманов был назначен тренером созданной незадолго до этого команды "Спартак-2". В сезоне-2013/14 красно-белые заняли четвертое место в зоне "Центр" второго дивизиона чемпионата страны, а в следующем, когда команду перевели в зону "Запад", выиграли турнир и завоевали право выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). По итогам прошлого сезона команда стала там пятой, а в текущем идет на шестом месте после 24 туров с 36 очками.

Бушманов является воспитанником ярославского футбола и с самого детства выступал на позиции центрального защитника. В 14 лет дебютировал в юношеской сборной СССР, а в 16 - в профессиональном футболе, выйдя в составе "Шинника" в матче первой лиги чемпионата страны с "Зарей".

В 1989 году Бушманов перешел в московский "Спартак", однако травмы помешали ему закрепиться в основном составе и, приняв участие в 12 играх красно-былых, в 1992 году он перешел в ЦСКА. В составе красно-синих защитник отыграл 121 матч за четыре года и дошел до финала Кубка страны. Затем Бушманов выступал за "Торпедо" (43 матча в 1997-1998 гг.) и вновь за "Спартак" (46 игр в 1998-2000 гг.), с которым в третий раз стал чемпионом страны, а карьеру завершил в самарских "Крыльях Советов" (71 матч в 2001-2003 гг.). В составе сборной России защитник сыграл семь матчей и принял участие в чемпионате Европы 1996 года.

История "молодежки"

Бушманов станет 12-м старшим тренером молодежной сборной России в истории команды. Ранее "молодежку" тренировали Борис Игнатьев (1992-1993), Михаил Гершкович (1994-1998), Леонид Пахомов (1998-1999), Валерий Гладилин (2000-2001), Валерий Газзаев (2001-2002), Андрей Чернышов (2002-2005), Александр Бородюк (2006), Борис Стукалов (2007-2008), Игорь Колыванов (2008-2010). Больше всех команду тренировал Николай Писарев: он возглавлял ее с 2010 года по лето 2015-го и в 2016 году, после того как спустя три месяца после назначения соглашение с РФС расторг Дмитрий Хомуха.

Молодежная сборная России дважды участвовала в финальных стадиях чемпионатов мира - в 1993 и 1995 годах - и оба раза останавливалась на стадии 1/4 финала. Что касается чемпионатов Европы, команда смогла преодолеть квалификацию трижды из 14 попыток. В 1994 и 1998 годах она доходила до четвертьфинала, а в 2013-м заняла последнее место на групповом этапе. Сборная России ни разу не участвовала в Олимпийских играх, так как с 1992 года европейским отбором на соревнования является молодежный чемпионат Европы.

Лучшим бомбардиром в истории российской "молодежки" является Федор Смолов (16 голов в 32 встречах).

Молодежная сборная СССР показывала более удачные результаты: она трижды выиграла чемпионат Европы (1976, 1980, 1990), один раз становилась серебряным призером (1972), дважды - бронзовым (1974, 1982). В остальных пяти случаях команда не смогла пройти отбор. Что касается чемпионата мира, команда СССР выиграла первый из них в 1977 году, по одному разу занимала второе (1979), третье (1991) и четвертое места (1985). Дважды команда не проходила отбор, один раз остановилась на групповом этапе и еще один - в четвертьфинале.