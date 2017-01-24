Андрей Бутенко назначен главой судейского комитета РФС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Андрей Бутенко назначен главой судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент РФС Никита Симонян.

"Бутенко назначен главой судейского комитета", - сказал он.

Ранее данный пост занимал Николай Левников, который на данный момент работает в Казахстане в качестве руководителя судейского департамента Федерации футбола страны.

Бутенко 62 года, он судья международной категории, почетный судья России. Стал арбитром в 1976 году. В 1998 году признан лучшим судьей России. Также был инспектором департамента судейства и инспектирования РФС.