Дмитрий Гунько стал главным тренером ФК "Спартак-2"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Дмитрий Гунько назначен главным тренером клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Спартак-2". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Ранее стало известно, что бывший главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов стал старшим тренером молодежной сборной России. Ранее Гунько возглавлял молодежную команду красно-белых, главным тренером которой назначен Алексей Лунин.

Гунько возглавлял спартаковский дубль с 2008 по 2012 год, который дважды приводил к чемпионскому званию. С марта по май 2014 года он исполнял обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения Валерия Карпина.