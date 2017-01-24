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Дмитрий Гунько стал главным тренером ФК "Спартак-2"

Спорт
24 января, 20:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Бывший тренер клуба Евгений Бушманов ранее стал старшим тренером молодежной сборной России
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Дмитрий Гунько

Дмитрий Гунько

© ТАСС/Станислав Красильников

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Дмитрий Гунько назначен главным тренером клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Спартак-2". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

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Бушманов назначен старшим тренером молодежной сборной России по футболу

Ранее стало известно, что бывший главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов стал старшим тренером молодежной сборной России. Ранее Гунько возглавлял молодежную команду красно-белых, главным тренером которой назначен Алексей Лунин.

Гунько возглавлял спартаковский дубль с 2008 по 2012 год, который дважды приводил к чемпионскому званию. С марта по май 2014 года он исполнял обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения Валерия Карпина.

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