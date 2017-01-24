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Гендиректор: "Анжи" набирает футболистов, которые подходят под финансовую модель клуба

Спорт
24 января, 20:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
По словам Саида Абдулаева, одной из приоритетных задач клуба является развитие футбола в регионе
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Футболисты "Анжи"

Футболисты "Анжи"

© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. "Анжи" набирает тех футболистов, которые подходят под финансовую модель клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор махачкалинцев Саид Абдулаев.

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Во вторник он был назначен новым гендиректором "Анжи", заменив на этом посту Сергея Кораблева. Ранее стало известно, что "Анжи" внесет коррективы во все сферы своей деятельности по ряду причин, в том числе финансового характера. Таким образом, клуб трудоустраивает более десятка футболистов, а на просмотр на сбор команды в Турции были вызваны более 16 игроков, в частности, Виталий Дьяков и Денис Ткачук. С Асланом Дудиевым, Гурамом Тетрашвили, Адланом Кацаевым и Томой Фибелем махачкалинский клуб уже подписал полноценные контракты, а Александра Жирова арендовал у "Краснодара".

"Анжи" - родной для меня клуб, я начинал свою трудовую деятельность в этой команде, проработал здесь 11 лет, поэтому вернулся в тот момент, когда оказался здесь нужен. Я пришел вместе с новым президентом Османом Гаирбековичем Кадиевым. Пришлось строить команду по-новому, в немного иных условиях, и выполнять задачи, которые декларировались президентом: создать боеспособную команду, чтобы в ней росло много россиян, чтобы она приносила радость своим болельщикам как в республике, так и по всей стране", - отметил Абдулаев.

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"О турнирных задачах можно будет говорить, когда мы начнем играть, а пока идет селекция, формирование команды, оптимизация структуры, - продолжил новый гендиректор. - В целом ситуация по игрокам такая, что люди, которые согласились на понижение зарплаты, оптимизацию, остались в команде. Тех, у кого были предложения лучше, мы отпустили без проблем, этот процесс происходит на добровольной основе, без каких-либо претензий друг к другу. Это нормальный рабочий процесс, идет оптимизация, набираются новые футболисты, которые попадают в эту финансовую модель, и, думаю, совсем скоро, может быть, после второго сбора, будет ясна картина и сформирован костяк".

Развитие футбола в Дагестане

По словам собеседника ТАСС, одной из приоритетных задач клуба является развитие футбола в регионе. "Мы неоднократно встречались с президентом клуба, говорили о многом, но по всем вопросам у нас позиции очень схожи, они направлены на то, чтобы "Анжи" развивался, выдерживал крен в пользу россиян. О каких-то глобальных планах мы не говорили, но есть понимание по задаче развития детско-юношеского футбола в республике, созданию боеспособного коллектива. Растить своих футболистов - одна из приоритетных задач клуба, уже подключена детская академия "Анжи" на базе аграрного университета, проведена встреча с главой администрации Махачкалы, достигнута договоренность о создании спецклассов в нескольких школах", - подчеркнул Абдулаев.

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"Созванивались с главами районов города, чтобы они выделили земельные участки под целевые программы по строительству полей. Это программа уже ведется довольно активно", - добавил генеральный директор.

Сейчас "Анжи" проводит первые зимний учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке. Он завершится в четверг. Второй и третий сбор также пройдут в Турции - с 29 января по 9 февраля и с 12 по 22 февраля соответственно.

После первой части сезона-2016/17 чемпионата России "Анжи" занимает 11 место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

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