Фигуристка Медведева намерена исполнить четверной сальхов в конце сезона

Депутат парламента Литвы усмотрела в российском фильме "Викинг" угрозу нацбезопасностиКультура 24 января, 21:14
Число погибших при сходе лавины в Италии достигло 16 человекПроисшествия 24 января, 20:55
Жиба заявил, что его слова об употреблении допинга волейболистами РФ были искаженыСпорт 24 января, 20:48
Кто заменит незаменимого: чего ждать от нового руководства "Формулы-1"Спорт 24 января, 20:44
Фигуристка Медведева намерена исполнить четверной сальхов в конце сезонаСпорт 24 января, 20:26
РПЦ: передача объектов "Херсонеса" церкви возможна только после переноса экспонатовОбщество 24 января, 20:24
Гендиректор: "Анжи" набирает футболистов, которые подходят под финансовую модель клубаСпорт 24 января, 20:14
Около 500 человек эвакуировано из ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы из-за пожараПроисшествия 24 января, 20:11
Дмитрий Гунько стал главным тренером ФК "Спартак-2"Спорт 24 января, 20:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Двукратная победительница финала Гран-при по фигурному катанию, чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева намерена исполнить четверной сальхов в конце сезона. Об этом спортсменка сообщила в интервью телеканалу "Матч ТВ".
"Фигурное катание не стоит на месте, нужно придумывать и пробовать что-то новое, - сказала 17-летняя фигуристка. - Иногда мне хотелось исполнить что-то, что в понимании тренера делать еще слишком рано. Например, четверной сальхов, мне это интересно, я хотела бы попробовать в конце сезона".
На данный момент ни одна фигуристка не исполняет прыжки в четыре оборота на соревнованиях.
Медведева выиграла финалы Гран-при, чемпионат мира и Европы (дважды) в 2015 и 2016 годах. Также российская спортсменка является действующей обладательницей официальных мировых рекордов в короткой и произвольной программах и трех неофициальных (включая рекорд по сумме программ).