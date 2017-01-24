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Фигуристка Медведева намерена исполнить четверной сальхов в конце сезона

Спорт
24 января, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
На данный момент ни одна фигуристка не исполняет прыжки в четыре оборота на соревнованиях
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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Двукратная победительница финала Гран-при по фигурному катанию, чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева намерена исполнить четверной сальхов в конце сезона. Об этом спортсменка сообщила в интервью телеканалу "Матч ТВ".

"Фигурное катание не стоит на месте, нужно придумывать и пробовать что-то новое, - сказала 17-летняя фигуристка. - Иногда мне хотелось исполнить что-то, что в понимании тренера делать еще слишком рано. Например, четверной сальхов, мне это интересно, я хотела бы попробовать в конце сезона".

На данный момент ни одна фигуристка не исполняет прыжки в четыре оборота на соревнованиях.

Медведева выиграла финалы Гран-при, чемпионат мира и Европы (дважды) в 2015 и 2016 годах. Также российская спортсменка является действующей обладательницей официальных мировых рекордов в короткой и произвольной программах и трех неофициальных (включая рекорд по сумме программ).

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