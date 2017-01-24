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ВФЛА будет наказывать тренеров за употребление допинга их спортсменами

Спорт
24 января, 20:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Федерацией проведена работа по анализу количества нарушений антидопинговых правил в каждой тренерской группе
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) будет наказывать тренеров за употребление запрещенных веществ их спортсменами. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новый фильм журналиста ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте вышел в свет 22 января, на этот раз основным информатором телеканала стал бегун Андрей Дмитриев. Он обвинил ряд российских тренеров по легкой атлетике, включая Сергея Епишина и Владимира Казарина, в нарушении антидопинговых правил.

"Федерацией проведена работа по анализу количества нарушений антидопинговых правил в каждой тренерской группе, - говорится в сообщении. - Минспорт РФ и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будут проинформированы о результатах этой работы для соответствующего реагирования. Принято решение, что по каждому последующему случаю употребления допинга будет проводиться тщательное расследование с применением санкций не только к спортсмену, но и к его тренеру".

В декабре 2014 года ARD выпустил первый фильм о допинге в российском спорте. В роли главных обличителей в нем выступили российская легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж Виталий. По данным авторов фильма, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные вещества по указанию своих тренеров. По итогам проведенного независимой комиссией Всемирного антидопинового агентства расследования ВФЛА в ноябре 2015 года была дисквалифицирована, а российских легкоатлетов, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не допустили к участию в Олимпийских играх 2016 года в Бразилии.

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