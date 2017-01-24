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Жиба заявил, что его слова об употреблении допинга волейболистами РФ были искажены

Спорт
24 января, 20:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Бразилец сожалеет, что его слова были восприняты в искаженном виде и просит в будущем обращаться с подобными вопросами к нему лично
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Жиба

Жиба

© AP Photo/Fernando Vergara

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Глава комитета спортсменов Международной федерации волейбола и серебряный призер Олимпиады-2012 бразилец Жиба заявил, что его слова о возможном употреблении допинга российскими волейболистами были искажены. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

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Ранее Жиба обвинил как минимум семерых российских волейболистов в употреблении допинга на Олимпийских играх 2012 года.

"Жиба возглавляет комиссию спортсменов Международной федерации волейбола и собирается более внимательно ознакомиться с докладом независимой комиссии WADA Ричарда Макларена в рамках своей работы, - говорится в сообщении. - Заявлений о причастности к употреблению допинга российскими волейболистами, триумфаторами лондонской Олимпиады, он, как выяснилось, не делал. Жиба сожалеет, что его слова были восприняты в искаженном виде, он просит в будущем обращаться с подобными вопросами к нему лично".

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