Жиба заявил, что его слова об употреблении допинга волейболистами РФ были искажены

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Глава комитета спортсменов Международной федерации волейбола и серебряный призер Олимпиады-2012 бразилец Жиба заявил, что его слова о возможном употреблении допинга российскими волейболистами были искажены. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Ранее Жиба обвинил как минимум семерых российских волейболистов в употреблении допинга на Олимпийских играх 2012 года.

"Жиба возглавляет комиссию спортсменов Международной федерации волейбола и собирается более внимательно ознакомиться с докладом независимой комиссии WADA Ричарда Макларена в рамках своей работы, - говорится в сообщении. - Заявлений о причастности к употреблению допинга российскими волейболистами, триумфаторами лондонской Олимпиады, он, как выяснилось, не делал. Жиба сожалеет, что его слова были восприняты в искаженном виде, он просит в будущем обращаться с подобными вопросами к нему лично".