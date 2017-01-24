УНИКС уступил "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УНИКС проиграл турецкому "Фенербахче" со счетом 81:86 в домашнем матче 19-го тура Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Артем Параховский (21 очко).

УНИКС занимает 12-е место в турнирной таблице, победив лишь в семи встречах из 19. "Фенербахче", в активе которого 11 побед, идет четвертым.

В следующем туре УНИКС 26 января сыграет в гостях против израильского "Маккаби", в тот же день "Фенербахче" примет турецкий "Галатасарай".