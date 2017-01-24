Новые владельцы "Формулы-1" планируют добавить в календарь уличную гонку в США

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Американская корпорация "Либерти Медиа" (Liberty Media), ставшая новым владельцем чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", планирует добавить в календарь турнира уличную гонку, которая будет проходить в США. Об этом сообщает агентство AP.
Ранее Liberty Media объявила о завершении сделки по покупке "Формулы-1", в результате чего был отправлен в отставку Берни Экклстоун, возглавлявший организацию с 1974 года.
По словам нового исполнительного директора и генерального промоутера "королевских гонок" Чейза Кэри, он намерен улучшить привлекательность "Формулы-1". В частности, "Либерти Медиа" хочет добавить в календарь, где уже есть Гран-при США (проводится в Остине, штат Техас) гонку по улицам Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Майами или Лас-Вегаса.
В календаре сезона-2017 запланировано три уличных гонки: это Гран-при Монако, Азербайджана и Сингапура.