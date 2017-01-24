Российские ватерполистки проиграли сборной Греции в квалификации Мировой лиги

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло проиграла команде Греции со счетом 7:8 в матче квалификации Мировой лиги. Игра проходила в Афинах.

В турнирной таблице группы A сборная России занимает второе место, одержав в двух матчах одну победу.

В следующем матче сборная России 28 марта сыграет дома с командой Нидерландов. Греческие ватерполистки встретятся с голландками 21 февраля.