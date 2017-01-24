ЦСКА уступил "Жальгирису" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл литовскому "Жальгирису" со счетом 74:79 в гостевом матче 19-го тура Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Кевин Пангос (21 очко).

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу лиги, одержав 14 побед в 19 встречах. "Жальгирис", в активе которого семь побед, идет 13-м.

В следующем туре ЦСКА 27 января примет турецкий "Анадолу Эфес", в тот же день "Жальгирис" в гостях сыграет с турецкой "Дарюшшафакой".