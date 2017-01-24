ЦСКА готов предложить €3,5 млн за футболиста "Эшторила" Матеуса Индио

Перчатки Гассиева, в которых он победил Лебедева, ушли с молотка за 310 тысяч рублейСпорт 24 января, 23:39
ЦСКА уступил "Жальгирису" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 24 января, 22:59
CNN:Трамп считает, что часть отданных за Клинтон голосов были подделаныМеждународная панорама 24 января, 22:58
"Роснефть" подала иск к "Транснефти" по делу о транспортировке нефтиЭкономика и бизнес 24 января, 22:40
"Ла-Ла Ленд", "Лунный свет" и "Прибытие": кого номинировали на "Оскар" в этом годуКультура 24 января, 22:30
В Шереметьеве и Домодедове отменены 30 рейсовОбщество 24 января, 22:03
Новые владельцы "Формулы-1" планируют добавить в календарь уличную гонку в СШАСпорт 24 января, 21:56
Депутат парламента Литвы усмотрела в российском фильме "Викинг" угрозу нацбезопасностиКультура 24 января, 21:14
Число погибших при сходе лавины в Италии достигло 17 человекПроисшествия 24 января, 20:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего португальского "Эшторила" Матеуса Индио. Об этом сообщает издание A Bola.
Отмечается, что красно-синие готовы предложить за 20-летнего бразильца €3,5 млн.
Матеус Индио, который принадлежит бразильскому клубу "Васко да Гама", выступает за "Эшторил" с 2016 года на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за команду из Португалии 18 матчей в различных турнирах, отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.