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ЦСКА готов предложить €3,5 млн за футболиста "Эшторила" Матеуса Индио

Спорт
24 января, 23:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Бразильский нападающий выступает за португальский клуб с 2016 года
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего португальского "Эшторила" Матеуса Индио. Об этом сообщает издание A Bola.

Отмечается, что красно-синие готовы предложить за 20-летнего бразильца €3,5 млн.

Матеус Индио, который принадлежит бразильскому клубу "Васко да Гама", выступает за "Эшторил" с 2016 года на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за команду из Португалии 18 матчей в различных турнирах, отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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