ЦСКА готов предложить €3,5 млн за футболиста "Эшторила" Матеуса Индио

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего португальского "Эшторила" Матеуса Индио. Об этом сообщает издание A Bola.

Отмечается, что красно-синие готовы предложить за 20-летнего бразильца €3,5 млн.

Матеус Индио, который принадлежит бразильскому клубу "Васко да Гама", выступает за "Эшторил" с 2016 года на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за команду из Португалии 18 матчей в различных турнирах, отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.