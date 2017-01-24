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Рижское "Динамо" победило "Югру" по буллитам в матче чемпионата КХЛ

Спорт
24 января, 23:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Решающий бросок реализовал Филипп Толузаков
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Рижское "Динамо" одержало победу над "Югрой" со счетом 2:1 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Колтон Гиллис (44-я минута, "Динамо") и Егор Иванов (55, "Югра"). Победный буллит реализовал Филипп Толузаков.

"Югра" занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав 59 очков в 52 встречах. "Динамо" (52) идет на последнем месте на Западе.

Остальные результаты игрового дня:

"Динамо" Минск - "Автомобилист" - 5:4 (ОТ)

"Йокерит" - "Барыс" - 3:4 (ОТ).

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