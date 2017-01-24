"Зенит" проиграл "Хапоэлю" в матче топ-16 Кубка Европы по баскетболу

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Зенит" проиграл израильскому "Хапоэлю" из Иерусалима со счетом 81:97 в гостевом матче третьего тура стадии топ-16 Кубка Европы.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Зенита" Райан Тулсон, в его активе 27 очков. У "Хапоэля" больше всех очков набрал центровой Амаре Стадемайр - 26.

В турнирной таблице группы G "Зенит" занимает второе место, одержав в четырех матчах две победы, "Хапоэль" с тремя победами идет первым.

В следующем матче "Зенит" на своей площадке примет другой российский клуб "Нижний Новгород", "Хапоэль" также дома сыграет с литовским "Летувосом Ритасом". Обе встречи пройдут 1 февраля.