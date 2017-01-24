"Зенит" проиграл "Хапоэлю" в матче топ-16 Кубка Европы по баскетболу

Перчатки Гассиева, в которых он победил Лебедева, ушли с молотка за 310 тысяч рублейСпорт 24 января, 23:39
ЦСКА уступил "Жальгирису" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 24 января, 22:59
CNN:Трамп считает, что часть отданных за Клинтон голосов были подделаныМеждународная панорама 24 января, 22:58
"Роснефть" подала иск к "Транснефти" по делу о транспортировке нефтиЭкономика и бизнес 24 января, 22:40
"Ла-Ла Ленд", "Лунный свет" и "Прибытие": кого номинировали на "Оскар" в этом годуКультура 24 января, 22:30
В Шереметьеве и Домодедове отменены 30 рейсовОбщество 24 января, 22:03
Новые владельцы "Формулы-1" планируют добавить в календарь уличную гонку в СШАСпорт 24 января, 21:56
Депутат парламента Литвы усмотрела в российском фильме "Викинг" угрозу нацбезопасностиКультура 24 января, 21:14
Число погибших при сходе лавины в Италии достигло 17 человекПроисшествия 24 января, 20:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Зенит" проиграл израильскому "Хапоэлю" из Иерусалима со счетом 81:97 в гостевом матче третьего тура стадии топ-16 Кубка Европы.
Самым результативным игроком матча стал защитник "Зенита" Райан Тулсон, в его активе 27 очков. У "Хапоэля" больше всех очков набрал центровой Амаре Стадемайр - 26.
В турнирной таблице группы G "Зенит" занимает второе место, одержав в четырех матчах две победы, "Хапоэль" с тремя победами идет первым.
В следующем матче "Зенит" на своей площадке примет другой российский клуб "Нижний Новгород", "Хапоэль" также дома сыграет с литовским "Летувосом Ритасом". Обе встречи пройдут 1 февраля.