Перчатки Гассиева, в которых он победил Лебедева, ушли с молотка за 310 тысяч рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 января. /ТАСС/. Перчатки боксера Мурата Гассиева, в которых он победил Дениса Лебедева, ушли с молотка на благотворительном аукционе за 310 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Благотворительный аукцион прошел во вторник во Владикавказе во Дворце пионеров. Все собранные средства пойдут на помощь детям и одаренной молодежи Северной Осетии. Всего было выручено 845 тысяч рублей.

На аукционе Гассиев выставил также две фирменные футболки и шорты. Кроме того, на аукционе разыграли мастер- класс с чемпионом и фотосессию с ним.

3 декабря Гассиев победил Лебедева и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в весовой категории до 90,7 кг.