Перчатки Гассиева, в которых он победил Лебедева, ушли с молотка за 310 тысяч рублей

Перчатки Гассиева, в которых он победил Лебедева, ушли с молотка за 310 тысяч рублейСпорт 24 января, 23:39
ЦСКА уступил "Жальгирису" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 24 января, 22:59
CNN:Трамп считает, что часть отданных за Клинтон голосов были подделаныМеждународная панорама 24 января, 22:58
"Роснефть" подала иск к "Транснефти" по делу о транспортировке нефтиЭкономика и бизнес 24 января, 22:40
"Ла-Ла Ленд", "Лунный свет" и "Прибытие": кого номинировали на "Оскар" в этом годуКультура 24 января, 22:30
В Шереметьеве и Домодедове отменены 30 рейсовОбщество 24 января, 22:03
Новые владельцы "Формулы-1" планируют добавить в календарь уличную гонку в СШАСпорт 24 января, 21:56
Депутат парламента Литвы усмотрела в российском фильме "Викинг" угрозу нацбезопасностиКультура 24 января, 21:14
Число погибших при сходе лавины в Италии достигло 17 человекПроисшествия 24 января, 20:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 24 января. /ТАСС/. Перчатки боксера Мурата Гассиева, в которых он победил Дениса Лебедева, ушли с молотка на благотворительном аукционе за 310 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Благотворительный аукцион прошел во вторник во Владикавказе во Дворце пионеров. Все собранные средства пойдут на помощь детям и одаренной молодежи Северной Осетии. Всего было выручено 845 тысяч рублей.
На аукционе Гассиев выставил также две фирменные футболки и шорты. Кроме того, на аукционе разыграли мастер- класс с чемпионом и фотосессию с ним.
3 декабря Гассиев победил Лебедева и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в весовой категории до 90,7 кг.