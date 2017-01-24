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Россиянин Хорошилов стал третьим на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту

Спорт
24 января, 23:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Российский спортсмен в третий раз в сезоне поднялся на подиум на этапах Кубка мира
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский горнолыжник Александр Хорошилов занял третье место в слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Шладминге. Спортсмен показал результат 1 минута 40,46 секунды.

Победителем стал норвежец Хенрик Кристофферсен (1.39,83), вторым финишировал австриец Марсель Хиршер (1.39,92). 

Это третий подиум в текущем сезоне для 32-летнего российского горнолыжника. Ранее он становился третьим на этапах Кубка мира в Валь-д'Изере (Франция) и Китцбюэле (Австрия).

Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2017 года пройдет 6-19 февраля в швейцарском Санкт-Моритце.

Следующий этап Кубка мира пройдет 26 января в немецком Гармиш-Партенкирхене.

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