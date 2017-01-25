Футболисты Кот-д'Ивуара не вышли в плей-офф Кубка Африки, уступив марокканцам

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сборная Кот-д'Ивуара по футболу не смогла пробиться в 1/4 финала Кубка африканских наций, уступив в заключительной игре группового этапа команде Марокко со счетом 0:1.

Ивуарийцы, которые стали победителями турнира в 2015 году, заняли третье место в группе С и не смогли пробиться в плей-офф турнира. Первой в группе стала команда ДР Конго, победившая сборную Того со счетом 3:1. Вторую путевку в 1/4 финала завоевали марроканцы, занявшие благодаря победе над ивуарийцами вторую строчку в группе.

Соперники вышеуказанных команд на стадии 1/4 финала станут известны позднее.

Турнир завершится 5 февраля.