Футболисты Кот-д'Ивуара не вышли в плей-офф Кубка Африки, уступив марокканцам

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сборная Кот-д'Ивуара по футболу не смогла пробиться в 1/4 финала Кубка африканских наций, уступив в заключительной игре группового этапа команде Марокко со счетом 0:1.
Ивуарийцы, которые стали победителями турнира в 2015 году, заняли третье место в группе С и не смогли пробиться в плей-офф турнира. Первой в группе стала команда ДР Конго, победившая сборную Того со счетом 3:1. Вторую путевку в 1/4 финала завоевали марроканцы, занявшие благодаря победе над ивуарийцами вторую строчку в группе.
Соперники вышеуказанных команд на стадии 1/4 финала станут известны позднее.
Турнир завершится 5 февраля.