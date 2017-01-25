"Автодор" обыграл "Ле Ман" и вышел в плей-офф баскетбольной Лиги чемпионов

"Известия": коллекторам отказано в доступе к данным о имеющемся у заемщиков оружииОбщество 25 января, 1:54
Петагон: ИГ еще не скоро удастся вытеснить из ИракаМеждународная панорама 25 января, 1:36
Чемпионат Европы по биатлону стартует в ПольшеСпорт 25 января, 1:33
"Наполи" победил "Фиорентину" и вышел в полуфинал Кубка Италии по футболуСпорт 25 января, 1:26
Кадыров: строительство в Чечне центра подготовки спецназа идет ускоренноАрмия и ОПК 25 января, 1:17
Число жертв схода лавины на отель в центре Италии достигло 18 человекПроисшествия 25 января, 1:10
Определились все участники 1/2 финала чемпионата мира по гандболуСпорт 25 января, 1:00
В Калифорнии внесен на рассмотрение проект "закона о правде"Международная панорама 25 января, 0:53
Бразильский боец Брандао получил новый паспорт и проведет бой в РоссииСпорт 25 января, 0:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Автодор" одержал победу над французским "Ле Маном" со счетом 85:81 в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов.
Самым результативным в составе саратовской команды стал форвард Ник Миннерат, в его активе 28 очков.
В турнирной таблице группы B "Автодор" занял четвертое место, которое позволило ему выйти в 1/32 финала соревнований. "Ле Ман" финишировал первым.