"Автодор" обыграл "Ле Ман" и вышел в плей-офф баскетбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Автодор" одержал победу над французским "Ле Маном" со счетом 85:81 в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Самым результативным в составе саратовской команды стал форвард Ник Миннерат, в его активе 28 очков.

В турнирной таблице группы B "Автодор" занял четвертое место, которое позволило ему выйти в 1/32 финала соревнований. "Ле Ман" финишировал первым.