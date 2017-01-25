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"Автодор" обыграл "Ле Ман" и вышел в плей-офф баскетбольной Лиги чемпионов

Спорт
25 января, 0:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Клуб из Саратова занял четвертое место в группе, одержав семь побед в 14 матчах
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Автодор" одержал победу над французским "Ле Маном" со счетом 85:81 в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Самым результативным в составе саратовской команды стал форвард Ник Миннерат, в его активе 28 очков.

В турнирной таблице группы B "Автодор" занял четвертое место, которое позволило ему выйти в 1/32 финала соревнований. "Ле Ман" финишировал первым.

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