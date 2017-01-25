Определились все участники 1/2 финала чемпионата мира по гандболу

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сборная Хорватии обыграла команду Испании со счетом 30:29 в заключительном матче 1/4 финала чемпионата мира по гандболу. Таким образом, определились все пары полуфинальной стадии плей-офф турнира во Франции.

В первом полуфинале 26 января сыграют сборные Хорватии и Норвегии. Во втором поединке 1/2 финала, который состоится 27 января, французы встретятся с командой Словении.

Сборная России проиграла в 1/8 финала словенцам со счетом 26:32 и покинула турнир, заняв 12-е место.

Первый чемпионат мира по гандболу среди мужских команд прошел в 1938 году в Германии и завершился победой хозяев. В 1982-м чемпионом мира стала сборная СССР, в 1993 и 1997 годах - России. В 1999 году российская команда в финале уступила гандболистам Швеции и с тех пор медали мировых первенств не завоевывала. На прошлом чемпионате мира в Катаре в 2015 году мужская сборная России заняла 19-е место, не сумев выйти в плей-офф.