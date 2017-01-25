"Наполи" победил "Фиорентину" и вышел в полуфинал Кубка Италии по футболу

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Наполи" обыграл "Фиорентину" со счетом 1:0 в домашнем матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу и вышел в следующий раунд.
Единственный гол забил Хосе Кальехон на 71-й минуте матча.
В полуфинале команда Маурицио Сарри сыграет против победителя матча между "Ювентусом" и "Миланом" (25 января). В других матчах 1/4 финала сыграют "Интер" и "Лацио" (31 января), а также "Рома" и "Чезена" (1 февраля).
Каждый полуфинал состоит из двух матчей, которые пройдут 1 марта и 5 апреля.
Самым титулованным клубом в истории Кубка Италии является "Ювентус", который 11 раз становился обладателем трофея. На счету "Наполи" пять побед в Кубке страны, последняя из которых состоялась в 2014 году.